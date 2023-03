Vulcão Merapi na Indonésia volta a entrar em erupção

O Monte Merapi, na Indonésia, um dos vulcões mais ativos do mundo, entrou em erupção novamente na noite de sexta-feira (17) e, neste sábado, expeliu cinzas quentes e material vulcânico.



O Merapi entrou em erupção na semana passada, enviando material vulcânico 3.000 metros acima de seu cume. A chuva de cinzas vulcânicas cobriu pelo menos oito localidades próximas.



O observatório do governo registrou imagens de um lahar ardente, descendo da cratera, e uma coluna de nuvens que se elevou a 1.300 metros, na noite de sexta-feira.



O vulcão permanece ativo neste sábado, expelindo cinzas e lava quente.



"Os residentes devem se preparar para transtornos, devido às cinzas vulcânicas da erupção do Monte Merapi, e, por favor, estejam em alerta para o perigo de fluxos de lama do vulcão, especialmente se chover", advertiu a Agência de Vulcanologia em um comunicado divulgado hoje.