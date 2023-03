O Kremlin negou nesta sexta-feira (17) qualquer validade legal ao mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) contra o presidente russo Vladimir Putin por crimes de guerra, alegando que a Rússia não reconhece esse tribunal.



"A Rússia, como vários Estados, não reconhece a jurisdição desse tribunal e, portanto, do ponto de vista da lei, as decisões desse tribunal são nulas", disse o porta-voz do presidente russo, Dmitri Peskov.