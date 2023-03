Novos protestos na França após adoção forçada da reforma da Previdência

A batalha contra a impopular reforma da Previdência se intensificou nesta sexta-feira (17) na França, após sua polêmica adoção por decreto, com o aumento dos protestos e a apresentação de duas moções de censura contra o governo.



Com as estradas de Paris bloqueadas durante meia hora, escolas fechadas, 10.000 toneladas de lixo acumuladas na capital e a invasão das vias férreas em Bourdeaux (sudeste) e Toulouse (oeste), o mal-estar dos franceses tomou múltiplas formas.



"Sentimos este anúncio [do governo] como insulto. Há semanas que não somos escutados. Isso gerou muita indignação", declarou à AFP Philippe Melaine, professor de uma escola de Rennes (oeste), onde mais de 2.000 pessoas se manifestaram nesta sexta.



Na quinta-feira, o presidente liberal Emmanuel Macron decidiu adotar sua reforma sem submetê-la ao voto dos deputados, temendo uma derrota no Parlamento, ao recorrer a um mecanismo legal, mas controverso: o artigo 49.3 da Constituição.



Seu objetivo é aumentar a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos até 2030 e adiantar para 2027 a exigência de contribuição de 43 (e não 42 como agora) para solicitar uma aposentadoria completa. Dois a cada três franceses se opõem, segundo as pesquisas.



Para impedir a reforma, a oposição apresentou, nesta sexta (17), duas moções de censura - uma do grupo independente LIOT e outra da extrema direita - que, em caso de adoção, derrubarão o governo da primeira-ministra Élizabeth Borne e, por sua vez, a reforma. Mas é complicado.



- "Explosão social"



O governo está sob pressão. Para os analistas, o uso do artigo 49.3, em vez de submeter o plano à votação, é um "fracasso" e simboliza a "fraqueza" de Macron, que coloca em risco seu segundo mandato.



O presidente poderia se salvar "anunciando que a lei será revogada após essa adoção antidemocrática. Mas não é típico dele ouvir os franceses", afirma o editorial do jornal esquerdista Libération.



No momento, a decisão impulsionou uma contestação nas ruas, que havia perdido força nos últimos dias após o maior protesto contra uma reforma social em três décadas em 7 de março, com entre 1,28 e 3,5 milhões de manifestantes, a pedido dos sindicatos.



Porém, esses últimos temem que o movimento social os supere e se radicalize, informou à AFP o presidente da CFTC, Cyril Chabnier, que recordou que já advertiram o governo que, se não escutasse e usasse o 49.3, haveria "riscos de uma explosão social".



À espera do novo dia de protestos massivos convocados pelos sindicatos nesta sexta, o líder esquerdista Jean-Luc Mélenchon pediu "manifestações espontâneas". O ministro do Interior, Gérald Darmanin, advertiu que não permitirá a "desordem".



O setor da energia, líder das greves prorrogáveis há dez dias, retomou sua intensidade. A CGT do grupo TotalEnergies anunciou a suspensão da atividade em sua refinaria na Normandia (nordeste).



- Moções de censura -



Após a ativação do 49.3, a primeira-ministra parece muito debilitada, depois de ter defendido durante meses o diálogo com a oposição para tentar aprovar a reforma. "Nossa vocação é continuar governando", destacou à Rádio France Inter o porta-voz do Executivo, Olivier Véran.



No início da próxima semana, o governo vai enfrentar duas moções de censura. A apresentada pelo LIOT pode receber o máximo de apoios, porém, até agora, faltam 30 votos para os 287 necessários para derrubar o governo e a reforma.



A frente de esquerda Nupes, o grupo ultradireitista de Marine Le Pen e os deputados do LIOT votarão a favor, mas o partido opositor de direita Os Republicanos (LR), que negociou a reforma com o governo, apesar da reprovação de vinte deputados dissidentes.



Macron, reeleito em abril até 2027 e a quem a moção não afeta, ameaçou dissolver a Assembleia se a reforma finalmente cair. Segundo as pesquisas, a extrema direita seria a mais beneficiada com um avanço eleitoral.