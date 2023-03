Erdogan pede ao Parlamento turco que aprove adesão da Finlândia à Otan

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pediu ao Parlamento de seu país, nesta sexta-feira (17), que aceite o pedido de adesão da Finlândia à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).



"Decidimos iniciar em nosso Parlamento o processo de adesão da Finlândia à Otan", informou Erdogan, após receber seu homólogo finlandês, Sauli Niinistö, em Ancara.



Dos 30 membros da Aliança Transatlântica, 28 aprovaram o pedido de integração do país europeu. Falta apenas o aval de Turquia e Hungria. O governo desta última comunicou na quinta-feira (16) que irá submeter a solicitação a uma votação no Legislativo em 27 de março.



Em junho de 2022, a Otan acolheu as candidaturas de Finlândia e Suécia. Ambas puseram fim a décadas de não-alinhamento militar, devido à ofensiva russa na Ucrânia.



A Turquia havia condicionado sua aprovação a que os dois países dessem garantias de que deixariam de oferecer proteção aos militantes curdos do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), a quem acusa de serem "terroristas".



Erdogan continua bloqueando a adesão da Suécia, mas reconheceu que a Finlândia tomou "medidas concretas" nos últimos meses para atender suas exigências.