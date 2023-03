Eslováquia entregará 13 caças MiG-29 à Ucrânia

A Eslováquia entregará 13 caças MiG-29 de fabricação soviética à Ucrânia, anunciou o primeiro-ministro eslovaco nesta sexta-feira (17).



"Entregaremos 13 de nossos MiG-29 para a Ucrânia", disse Eduard Heger à imprensa, acrescentando que seu país também fornecerá à Ucrânia o sistema de defesa aérea Kub.



A Eslováquia é o segundo país da Otan, depois da Polônia, a anunciar o envio desses caças para a Ucrânia.



O Kremlin denunciou imediatamente o "crescente envolvimento" dos países da Otan no conflito com Kiev e afirmou que esses caças serão "destruídos".



"A entrega desses equipamentos militares, como já dissemos muitas vezes, não pode afetar o resultado" do conflito, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, à imprensa.



"Obviamente, esses equipamentos militares serão destruídos", acrescentou.



A Ucrânia pediu repetidamente a seus aliados ocidentais que enviassem caças bombardeiros modernos, na esperança de obter os F-16 americanos.