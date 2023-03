Central nuclear dos EUA detectou vazamento de água contaminada em novembro

A empresa Xcel Energy anunciou nesta quinta-feira que detectou e tratou em novembro passado um vazamento de água contaminada com trítio em uma central nuclear no norte dos Estados Unidos, e informou que o incidente não representa nenhum risco aos moradores, nem ao meio ambiente.



O vazamento "limitou-se ao local da usina", em Monticello, perto de Minneapolis, e a água contaminada "não foi detectada fora das instalações, nem na água potável local", ressaltou a Xcel Energy. A situação "não representa um risco à segurança e saúde da população local, nem para o meio ambiente", acrescentou a empresa.



O trítio é um isótopo radioativo do hidrogênio. O vazamento foi confirmado em 22 de novembro, segundo a Xcel Energy, e reportado imediatamente à Comissão Reguladora Nuclear dos EUA (NRC) e ao estado de Minnesota, onde a usina está localizada.



A Agência de Controle de Contaminação de Minnesota (MPCA) informou que seus funcionários "supervisionam os esforços da Xcel Energy para limpar" o vazamento de água, que "foi detido e não chegou ao rio Mississippi, nem às fontes de água potável".



Chris Clark, funcionário da Xcel Energy, disse que a empresa continua "coletando e tratando a água potencialmente afetada, enquanto monitora regularmente as fontes de água subterrânea próximas".



A Xcel Energy estima que tenha recuperado até o momento aproximadamente 25% do trítio liberado.