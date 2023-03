Empresa canadense compra dona do Pornhub

A empresa canadense de capital privado Ethical Capital Partners (ECP) anunciou nesta quinta-feira (16) a compra da MindGeek, empresa que opera o Pornhub, maior site de pornografia da internet. Os termos da transação não foram divulgados.



A MindGeek, com sede social em Luxemburgo e grandes escritórios em Montreal, tem sido alvo de vários processos nos últimos anos, que a acusam de ter lucrado com a distribuição de pornografia infantil e vídeos de sexo não consensual, o que a empresa nega.



"Estamos comprometidos com a equipe da MindGeek e as partes interessadas, incluindo criadores de conteúdo, advogados, agentes da lei, parceiros da sociedade civil e formuladores de políticas públicas, para informar sobre nossos esforços e fortalecer as plataformas seguras da MindGeek, indo além das obrigações legais e regulatórias", ressaltou Solomon Friedman, sócio-fundador da ECP, sediada em Ottawa.



Fundada em 2004, a MindGeek opera um enorme portfólio de sites de entretenimento adulto, incluindo Pornhub, YouPorn, Redtube e Men.com. A líder do mercado de pornografia na internet enfrenta um escrutínio crescente desde dezembro de 2020, quando o "New York Times" publicou um artigo no qual o Pornhub era acusado de publicar conteúdo ilegal, incluindo material relacionado à pornografia infantil e vídeos de estupro.



A situação levou parlamentares canadenses a interrogar executivos sobre os supostos abusos, enquanto Mastercard e Visa suspenderam os pagamentos no Pornhub, cujos principais executivos renunciaram em junho passado.



MASTERCARD



VISA



THE NEW YORK TIMES COMPANY