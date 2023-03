Homem mata ex-namorada com pó misterioso e contamina mais sete na Colômbia

Um pó tóxico misterioso deixou autoridades colombianas em alerta nesta quinta-feira (16), depois que um homem matou sua ex-namorada e afetou mais sete pessoas com essa substância, entre bombeiros, policiais e médicos que atenderam as vítimas.



O incidente ocorreu na véspera, em um centro comercial do município de Sabaneta, próximo a Medellín. Após meses de assédio, Luis Carlos Aguirre, 67, voltou a procurar a ex-namorada Maryori Muñoz, 40, no centro de estética que ela gerenciava, informou hoje o secretário de segurança local, Mariano Atehortúa.



A mulher deixou o local de trabalho para atender o ex-namorado e, "depois de dois minutos, retornou pedindo ajuda", relatou o secretário à Blu Radio. Funcionários do centro comercial, bombeiros e policiais prestaram socorro a Maryori e a levaram para o hospital, onde ela morreu. "Quando chegou à clínica, formos informados de que as córneas estavam totalmente destruídas", assim como as vias respiratórias, descreveu Atehortúa.



O agressor desceu pela escada de emergência do centro comercial, entrou em um dos banheiros e, assim que saiu, "sofreu uma parada respiratória", acrescentou o secretário. "Pela letalidade desse pó, não saberíamos que laboratório, quem o fabrica, nem onde ele é obtido, porque é uma substância letal", que está sob investigação.



Segundo o relato do secretário, autoridades encontraram "evidências" do pó no banheiro. "A funcionária do corpo de bombeiros, dois policiais, dois funcionários da clínica Las Américas e mais duas pessoas do centro comercial" foram intoxicados pela substância.



As pessoas afetadas apresentaram náusea e dor de cabeça, e já se encontram estáveis. Os andares do centro comercial infectados pela substância química foram interditados.



Maryori Muñoz tinha dois filhos com outro homem. Desde que terminou seu relacionamento com Aguirre, devido a maus-tratos, ele a continuou perseguindo, segundo testemunhas.



De acordo com a autoridade forense, foram registrados em 2022 100 casos de feminicídio na Colômbia, país de 50 milhões de habitantes. O Observatório Colombiano de Femicídios, uma iniciativa da sociedade civil, calcula que tenham sido 612 no mesmo período.