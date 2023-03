Moulin Rouge anuncia fim de espetáculo com serpentes

O Moulin Rouge deixará de apresentar uma atração com espécies protegidas de serpentes, informou, nesta quinta-feira (16), o famoso cabaré parisiense, depois que a prefeitura da capital francesa pediu para que animais silvestres não fossem mais usados em seus espetáculos.



"Consciente das evoluções da sociedade sobre o bem-estar animal, o Moulin Rouge anulará essa apresentação", informou a sala de espetáculos.



A carta da prefeitura é de sexta passada (10).



Apesar de não ter fixado uma data para retirar a apresentação dos seus espetáculos, o Moulin Rouge afirmou que sempre considerou "essencial" o respeito aos animais, limitando-se a indicar que isso ocorrerá "em um prazo razoável" para "os artistas" e o pessoal dos serviços relacionados.



Nesse espetáculo, uma bailarina entra em um cubo de água transparente e manipula grandes serpentes píton, que mantêm suas cabeças fora da água.



"As duas espécies usadas nessa parte do show (...), procedentes do sudeste asiático são espécies protegidas", alega a carta da Prefeitura.



O Moulin Rouge destaca que já havia comunicado a sua decisão a dois deputados encarregados de zelar pela aplicação da lei sobre maltrato de animais de 30 de novembro de 2021.



Essa lei reforça as normas de espetáculos com animais silvestres em boates e programas de televisão, mas não faz nenhuma referência especial aos cabarés.