As bolsas europeias recuperaram, nesta quinta-feira (16), boa parte das perdas registradas na véspera, impulsionadas pelas declarações do Banco Central Europeu (BCE) sobre a resiliência do setor bancário.



A Bolsa de Valores de Paris ganhou 2,03%; a de Frankfurt, 1,57%; Madri, 1,5%; Milão, 1,38%; e Londres, 0,89%.



Ontem, Paris, Frankfurt e Londres fecharam em queda de mais de 3%, e Milão e Madri, de mais de 4%.



No centro do furacão esta semana, o banco Credit Suisse subiu 19,5%, após despencar 24,4% na quarta-feira.



CREDIT SUISSE GROUP