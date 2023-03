Ucrânia aborda 'importância' da integridade territorial com China

O ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmitro Kuleba, disse nesta quinta-feira (16) que conversou com seu homólogo da China, um aliado russo, sobre o respeito ao princípio da integridade territorial.



"Falamos sobre a importância do princípio da integridade territorial", tuitou Kuleba, após uma conversa por telefone com o chanceler Qin Gang.



Na mesma ligação, o ministro chinês pediu à Ucrânia e à Rússia que retomem suas negociações de paz "o mais rápido possível".



"A China teme que a crise se agrave e se torne incontrolável. E espera que todas as partes permaneçam calmas, retomem as negociações de paz o mais rápido possível e retornem ao caminho de uma solução política", disse Qin Gang, segundo a nota publicada por seu ministério.



Até o momento, a China se absteve de condenar a invasão russa da Ucrânia, lançada há pouco mais de um ano. Em diferentes ocasiões, ressaltou, no entanto, a importância do respeito das fronteiras dos Estados soberanos.