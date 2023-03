Polônia afirma que desmantelou rede russa de espionagem

Varsóvia afirmou nesta quinta-feira (16) que desmantelou uma rede russa de espionagem, dedicada a coletar informações sobre o envio de armas à Ucrânia através da Polônia e a planejar atos de sabotagem.



"A Agência de Segurança Interna (ABW) prendeu nove pessoas suspeitas de colaborar com serviços especiais russos", anunciou o ministro do Interior, Mariusz Kaminski.



"Os suspeitos executavam atividades de espionagem contra a Polônia e prepararam atos de sabotagem para os serviços de inteligência russos", acrescentou.



De acordo com o ministro, os indivíduos são estrangeiros procedentes de países localizados "além da fronteira leste da Polônia".



Seis deles foram acusados de espionagem e participação em um grupo criminoso organizado. Os outros três estão sendo interrogados pela justiça.



Kaminski disse que o objetivo do grupo era "o reconhecimento, vigilância e documentação do envio de armas para a Ucrânia".



"Os suspeitos também estavam preparando atos de sabotagem com o objetivo de paralisar as entregas de material militar, armas e ajuda à Ucrânia", disse.



Na quarta-feira, a rádio polonesa RMF FM informou, ao citar fontes anônimas, que o grupo instalou câmeras escondidas em infraestruturas ferroviárias, que registravam e transmitiam dados sobre o tráfego de trens.



De acordo com a RMF, "dezenas de aparelhos" similares foram instalados ao redor do país, alguns deles perto do aeroporto de Jasionka, uma das principais infraestruturas utilizadas para o envio de armas e munições ocidentais à Ucrânia.



O ministro do Interior afirmou que os serviços poloneses de inteligência têm provas de que os membros do grupo foram remunerados de maneira regular pagos pelos serviços secretos russos.