Rússia diz 'não ser ameaça' para Finlândia e Suécia, candidatas à Otan

A Rússia afirmou nesta quinta-feira (16) que não representa uma "ameaça" para Finlândia e Suécia, dois países que querem aderir à OTAN, mas cuja adesão é bloqueada pela Turquia.



"Lamentamos, em várias ocasiões, essa orientação para a adesão de Finlândia e Suécia. Dissemos inúmeras vezes que a Rússia não é, de forma alguma, uma ameaça para esses países", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.



Segundo ele, os dois países nórdicos não têm "nenhum diferendo" com a Rússia.



"Eles nunca nos ameaçaram. Não somos, portanto, uma ameaça para eles e podemos apenas lamentar" suas ambições de entrar na aliança militar liderada pelos Estados Unidos, acrescentou.



As candidaturas da Suécia e da Finlândia são uma consequência direta da ofensiva russa na Ucrânia, a qual os países nórdicos entenderam como um indício de uma grande ameaça à segurança europeia por parte de Moscou. Mas sua entrada está sendo bloqueada pela Turquia, cujo sinal verde é essencial como membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).



Na quarta-feira, Helsinque disse que o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, tomou sua decisão a respeito da adesão da Finlândia, mas não tenha deu uma data para sua entrada.



Fronteiriço com a Rússia, a Finlândia tentou manter uma política de neutralidade e de boa vizinhança com Moscou. Já a Suécia aplicava uma política de não-alinhamento.



A Rússia considera a ampliação da Otan até suas fronteiras como uma ameaça fundamental à sua segurança. Nesse contexto, a intenção da Ucrânia de ingressar na aliança foi uma das razões apresentadas por Moscou para justificar a invasão lançada em fevereiro de 2022.