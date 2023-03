Assad condiciona reunião com Erdogan à retirada de tropas turcas da Síria

O presidente da Síria, Bashar al Assad, está disposto a reunir-se com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, caso ele retire suas tropas do norte do território sírio, de acordo com uma entrevista publicada nesta quinta-feira pela imprensa russa.



Um encontro com Erdogan seria possível "quando a Turquia estiver pronta, de maneira clara e sem dúvida, para uma retirada total do território sírio", afirmou Assad à agência de notícias russa Nia Novosti, de acordo com uma tradução para o russo de suas declarações.



Também seria necessário que Ancara "interrompa qualquer respaldo ao terrorismo", acrescentou, em uma referência ao apoio da Turquia a grupos rebeldes que enfrentam o regime de Damasco.



Erdogan e Assad, que chegaram ao poder nos anos 2000, estabeleceram relações cordiais após anos de tensões entre seus países, mas o início do conflito na Síria em 2011 afastou os dois chefes de Estado.



A Turquia se alinhou com os rebeldes e efetuou, a partir de 2016, várias incursões contra grupos extremistas e curdos no norte da Síria, onde mantém uma presença militar.



A entrevista de Assad foi publicada um dia após uma reunião no Kremlin com o presidente russo, Vladimir Putin, que busca reconciliar os dois países.