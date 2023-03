Petróleo fecha no nível mais baixo desde dezembro de 2021

O petróleo encerrou a quarta-feira no nível mais baixo de fechamento desde dezembro de 2021, afetado pelas turbulências no setor bancário nos Estados Unidos e na Europa.



O barril do WTI para abril caiu 5,21%, a 67,61 dólares, após chegar a 65,65 dólares durante o dia, preço mais baixo em mais de 15 meses . Desde sexta-feira, o WTI perdeu quase 12%. Já o barril do Brent para maio caiu 4,80%, para 73,69 dólares.



"O Credit Suisse é um banco que conta, e o risco de contágio não irá se dissipar tão cedo", ressaltou Edward Moya, da Oanda.



"As commodities costumam ser um sinal que anuncia preocupações com uma recessão", explicou Matt Smith, da Kpler. "Tememos cada vez mais pela economia, e, consequentemente, o petróleo cai."



"Os investidores veem paralelos diretos com recessões anteriores provocadas pelo setor bancário, particularmente a crise financeira de 2008, quando o petróleo afundou", observou Stephen Innes, SPI AM.



Em períodos de grande instabilidade, "os investidores tendem a se retirar dos ativos de risco, como o petróleo, e a investir em setores mais seguros", lembrou Giovanni Staunovo, do UBS.



Para Phil Flynn, do Price Futures Group, "o petróleo bruto leva a pior, porque muitos bancos estão expostos ao petróleo, com financiamento (a essa indústria) e também porque muitos fazem trade" de petróleo nos mercados.