Coreia do Norte disparou míssil balístico, diz exército sul-coreano

A Coreia do Norte disparou um míssil balístico nesta quinta-feira (16, noite de quarta-feira em Brasília), o último de uma série de lançamentos em meio à tensão regional, informou o exército sul-coreano, segundo a agência de notícias Yonhap.



O projétil não especificado foi disparado nas águas da costa leste da Península Coreana, disse a agência, citando o Estado-Maior Conjunto.



Os Estados Unidos e a Coreia do Sul estão intensificando sua cooperação em defesa diante das crescentes ameaças militares e nucleares do Norte, que realizou uma série de testes de armas proibidas nos últimos meses.



O novo lançamento ocorreu horas antes de os líderes da Coreia do Sul e do Japão se encontrarem em Tóquio para discutir, entre outros tópicos, os programas nuclear e de mísseis de Pyongyang e enquanto a Coreia do Sul e os Estados Unidos realizam exercícios militares conjuntos.



A Coreia do Norte afirma que essas manobras são um ensaio geral para uma invasão.



Na terça-feira, a Coreia do Norte disparou dois mísseis balísticos de curto alcance em seu primeiro lançamento desde o início dos exercícios, os maiores em cinco anos, de acordo com o exército sul-coreano.