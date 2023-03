Opositor russo Navalny agradece Oscar e elogia quem se opõe à guerra

O dissidente russo preso Alexei Navalny elogiou nesta quarta-feira (15) as pessoas que se levantam contra a ditadura e a guerra, e também agradeceu à equipe que realizou o filme vencedor do Oscar sobre seu envenenamento em 2020.



Premiado com a estatueta na categoria de melhor documentário de longa-metragem, o filme narra a ascensão política de Navalny, seu envenenamento - pelo qual culpa o Kremlin - e sua subsequente prisão.



"Dedico toda a minha contribuição a este filme às pessoas honestas e corajosas em todo o mundo que encontram forças todos os dias para enfrentar o monstro da ditadura e sua companheira constante, a guerra", disse Navalny no Twitter.



"Estou extremamente feliz, mas, enquanto comemoro, tento não esquecer que não fui eu quem ganhou o Oscar", destacou.



O dissidente foi preso em janeiro de 2021 ao retornar da Alemanha, onde se recuperou do ataque com veneno.



Da prisão, Navalny critica com frequência a ofensiva ucraniana e fez um apelo aos russos para que protestem.



Questionado sobre a premiação cinematográfica, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que Hollywood "politiza" a indústria do cinema.