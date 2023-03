As bolsas europeias fecharam com fortes perdas nesta quarta-feira (15), pressionadas pelo colapso do banco Credit Suisse que reavivou os receios sobre a estabilidade financeira global, após a falência do americano Silicon Valley Bank (SBV).



A Bolsa de Paris perdeu 3,58%; a de Frankfurt, 3,27%; e a de Londres, 3,83%. Já a de Milão recuou 4,61%, e a de Madri, 4,37%. O Índice do Setor Bancário Europeu (Stoxx 600 Banks) caiu quase 7%.



CREDIT SUISSE GROUP