A ação do banco Credit Suisse (CS) despencou 29,94% na Bolsa de Zurique, nesta quarta-feira (15), para 1.697 francos suíços, registrando a pior queda de sua história, após um movimento de pânico bancário deflagrado por declarações de seu principal acionista.



A ação do CS chegou a perder 30% durante a sessão. Sua queda gerou perdas significativas em outros mercados, ao acentuar a turbulência causada pela recente falência do americano Silicon Valley Bank (SVB).