Putin recebe o presidente sírio em Moscou

O presidente russo, Vladimir Putin, recebeu, nesta quarta (15), em Moscou, o seu homólogo sírio Bashar al Assad, em um momento no qual o Kremlin tenta reconciliar Damasco e a Turquia.



No início do encontro, exibido na televisão russa, Putin congratulou-se pelo "desenvolvimento" das relações entre Moscou e Damasco, e destacou que a Rússia segue fornecendo ajuda humanitária à Síria após o terremoto de 6 de fevereiro, que devastou o noroeste do país e o sul da Turquia.



A última visita pública do presidente sírio a Moscou ocorreu em 6 de setembro de 2021, quando também se reuniu com Putin.



Na última terça (14), o jornal pró-governo sírio, Al Watan, indicou que ambos presidentes falariam da "normalização entre Damasco e Ancara", na qual a Rússia está exercendo papel de mediador.



A relação foi rompida no início da guerra na Síria em 2011, quando a Turquia apoiou grupos rebeldes opostos ao regime de Assad.



Estreita alidada de Damasco, a Rússia ofereceu um apoio militar fundamental ao governo sírio nas disputas.



Assad se viu isolado a nível diplomático pela repressão, desde 2011, de um levante popular que se degenerou em guerra civil.



No entanto, após o terremoto de 6 de fevereiro, vários países árabes intensificaram os contatos e enviaram ajuda humanitária à Síria, que pode aproveitar a conjuntura oriunda da tragédia para sair de seu isolamento.