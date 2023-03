Moscou trabalhará para recuperar os restos de um drone americano que caiu sobre o Mar Negro, depois que Washington informou que colidiu com um caça russo - afirmou o secretário do Conselho de Segurança russo, Nikolai Patrushev, nesta quarta-feira (15), em declarações transmitidas pela televisão.



"Não sei se conseguiremos recuperá-lo, ou não, mas temos que tentar e vamos trabalhar nisso", frisou Patrushev.



O chefe do serviço de Inteligência SVR da Rússia, Sergei Naryshkin, disse que o país tem capacidade "técnica" para recuperar o avião não tripulado.



Embora a Rússia negue que seu avião Su-27 tenha atingido um drone Reaper, Kiev afirma que o incidente sobre águas internacionais foi uma tentativa do Kremlin de ampliar o conflito ucraniano.