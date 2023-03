Explosão de mina de carvão na Colômbia deixa ao menos 11 mortos

Pelo menos 11 pessoas morreram, e outras 10 estão presas, após uma explosão dentro de uma mina de carvão no centro da Colômbia - informaram autoridades locais nesta quarta-feira (15).



"Aconteceu uma lamentável tragédia na mina de Sutatausa, onde 11 pessoas morreram. Estamos fazendo todos os esforços com o governo de Cundinamarca para resgatar com vida as pessoas soterradas. Um abraço de solidariedade às vítimas e seus familiares", disse o presidente Gustavo Petro no Twitter.



O incidente resultou do "acúmulo de gases" que explodiram devido a uma faísca gerada no trabalho e que causou uma reação em cadeia, explicou o governador de Cundinamarca, Nicolás García, em entrevista à Blu Radio .



"Ainda estamos na busca e resgate das dez (pessoas) que nos restam" e que permanecem presas.



"Cada minuto que passa é menos tempo de oxigênio" e é "bastante difícil" encontrá-los com vida, lamentou.



A explosão ocorreu na noite de terça-feira em um túnel de seis minas legais "que se comunicam entre si", segundo o governador.



A Agência Nacional de Mineração (ANM) informou no Twitter que dois trabalhadores foram "resgatados com vida".



- Resgate contra o relógio -



As tragédias mineiras são frequentes na Colômbia, especialmente nas explorações ilegais de Cundinamarca e em outros departamentos do centro e do nordeste do país. De acordo com o relatório mais recente da ANM, o país registrou 148 mortes em 2021 por acidentes similares.



Os mineiros presos em Sutatausa estão a 900 metros de profundidade, o que dificulta os trabalhos de busca dos mais de 100 socorristas envolvidos, acrescentou o governador.



Imagens divulgadas na imprensa mostram bombeiros e trabalhadores da agência de gestão de desastres operando nas entradas das minas. Ao redor, um grupo de pessoas aguarda, desde a madrugada, informações sobre seus familiares.



Trabalhadores de outras minas próximas chegaram com suas caixas amarelas e lanternas para se somarem aos esforços de resgate.



O acúmulo de gases é o motivo mais comum de acidentes na mineração no maior produtor de carvão da América Latina.



Em junho do ano passado, 15 pessoas morreram por esse motivo em uma mina de carvão localizada no município de Zulia, perto da fronteira com a Venezuela.



Petróleo e mineração são os principais produtos de exportação do país.