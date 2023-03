Manifestação contra Netanyahu no aeroporto de Tel Aviv contra reforma judicial em Israel

Os israelenses, que se opõem à polêmica reforma judiciária do governo de Benjamin Netanyahu, manifestaram-se no aeroporto de Tel Aviv nesta quarta-feira (15), de onde o primeiro-ministro deve partir para uma visita oficial a Berlim.



Os manifestantes colocaram cartazes com frases como "Não volte!", ou "Ditador em fuga", nos terminais do aeroporto Ben Gurion, observou um jornalista da AFP.



Desde o anúncio do projeto de lei no início de janeiro, houve grandes manifestações no país.



Os manifestantes veem na reforma - que pretende limitar as prerrogativas da Suprema Corte - uma ameaça à democracia.



No início da tarde, um comboio de veículos com bandeiras israelenses circulava entre os terminais, dificultando o acesso ao aeroporto.



O comboio é formado por veteranos do Exército israelense. Alguns deles participaram da operação de 1976 em Entebbe, Uganda, para libertar reféns de um voo Tel Aviv-Paris. A aeronave foi sequestrada por combatentes palestinos e alemães. O irmão do premiê, Yoni, morreu no episódio.



Os manifestantes denunciam, em bloco, a reforma do sistema judicial, mas também a política geral do governo. Para eles, o primeiro-ministro, acusado de corrupção em uma série de casos, busca usar a lei para anular um eventual julgamento que poderia condená-lo.



Na terça-feira (14), o Parlamento aprovou em primeira leitura um dispositivo que permite anular certas decisões da Suprema Corte por maioria simples, ou seja, 61 dos 120 deputados.