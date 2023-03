Explosão de mina de carvão na Colômbia deixa ao menos 11 mortos

Pelo menos 11 pessoas morreram e outras 10 estão presas após uma explosão dentro de uma mina de carvão no centro da Colômbia, informou nesta quarta-feira (15) o governador do departamento de Cundinamarca.



O incidente no município de Sutatausa aconteceu devido ao "acúmulo de gases" que explodiram por "uma faísca gerada por uma picareta" de um trabalhador, disse o governador Nicolás García à Blu Radio.



"Há 11 pessoas mortas e ainda estamos na busca e resgate das dez que restam", acrescentou.



A explosão ocorreu na noite de terça-feira em seis minas legais "que se comunicam entre si".



Os mineiros presos estão a 900 metros de profundidade, dificultando a busca dos mais de 100 socorristas que trabalham com picaretas, segundo García.



"Cada minuto que passa é menos tempo de oxigênio" e será "muito difícil" encontrá-los com vida, lamentou o governador.



Imagens divulgadas pela imprensa local mostram bombeiros e trabalhadores da autoridade de atendimento a desastres operando nas entradas das minas. Ao redor, algumas pessoas aguardam informações sobre seus familiares desde a madrugada.



As tragédias em minas são frequentes na Colômbia, especialmente em túneis ilegais em Cundinamarca e outros departamentos do centro do país.



O acúmulo de gases é o motivo mais comum dos acidentes.