Ação do Credit Suisse opera em queda de quase 20%

A ação do banco Credit Suisse estava em queda livre nesta quarta-feira (15) na Bolsa suíça, depois que o principal acionista saudita anunciou que não vai apoiar a instituição com um aumento de sua participação no capital.



Às 10h40 GMT (7h40 de Brasília), o título do segundo maior banco da Suíça perdida 19,7%, a 1,7985 franco suíço, depois de registrar o mínimo histórico de 1,7070 CHF durante a sessão.



O Banco Nacional Saudita se tornou o maior acionista do Credit Suisse durante um aumento de capital anunciado em novembro para financiar uma grande reestruturação da instituição.



Questionado pela Bloomberg TV se o banco saudita poderia investir mais na instituição, o presidente Amar Al Judairy descartou a opção.



"A resposta é absolutamente não, por várias razões cada vez mais simples, que são regulatórias e estatutárias", declarou.



Os sauditas possuem atualmente 9,8% do banco suíço. "Se superarmos 10%, entram em vigor uma série de novas regras", explicou.



O presidente do Credit Suisse, Axel Lehmann, afirmou que o estabelecimento não precisa de ajuda governamental.



"Não é um tema", afirmou durante uma conferência do setor bancário na Arábia Saudita.



"Temos índices financeiros sólidos, um balanço sólido", insistiu.



Se as medidas das autoridades americanas e as garantias dos governos europeus sobre a solidez dos sistemas bancários após a falência do banco californiano Silicon Valley Bank (SVB) conseguiram estabilizar um pouco os mercados na terça-feira, a situação continua sendo considerada frágil.



O Credit Suisse, abalado por vários escândalos, registrou um prejuízo líquido de quase 7,3 bilhões de francos suíços (7,917 bilhões de dólares) em 2022.



Este foi o pior resultado de um banco suíço desde a crise financeira de 2008, quando a instituição registrou prejuízo superior a 8 bilhões de francos.



CREDIT SUISSE GROUP