Ucrânia acusa Putin de querer 'expandir' o conflito após incidente com drone americano

A Ucrânia acusou nesta quarta-feira (15) a Rússia de querer "expandir" o conflito para outras partes, após o incidente no Mar Negro entre caças russos e um drone americano.



"O incidente com o drone americano MQ-9 Reaper provocado pela Rússia no Mar Negro é um sinal de (Vladimir) Putin de que está disposto a expandir a zona de conflito e envolver outras partes", afirmou no Twitter o secretário do Conselho de Segurança ucraniano, Oleksii Danilov.



O governo dos Estados Unidos acusou na terça-feira a aviação russa de ter "interceptado e colidido" com um drone americano sobre o Mar Negro, o que provocou a queda do aparelho.



Moscou negou a acusação, mas admitiu que dois caças do país interceptaram um drone americano detectado "na zona da península da Crimeia", região ucraniana anexada pela Rússia em 2014. De acordo com o Kremlin, o drone avançava "em direção" à fronteira russa.



"Os caças russos não utilizaram armamento" e não entraram sequer em contato com o drone, que havia violado a zona provisória de uso do espaço aéreo "estabelecida para a realização da operação militar especial", afirmou o exército russo, que utilizou os termos habituais de Moscou para descrever a invasão da Ucrânia.