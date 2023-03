Número de mortos em deslizamento de terra na Indonésia sobe para 50

O número de mortos em um deslizamento de terra em uma ilha remota da Indonésia subiu para 50, com quatro pessoas ainda desaparecidas, informou uma autoridade do governo nesta quarta-feira (15).



A avalanche atingiu a ilha de Serasan em 6 de março, matando pessoas ao enterrar casas sob a lama e os escombros.



"Até ontem (terça-feira) 50 pessoas foram encontradas mortas, das quais 49 foram identificadas, enquanto outras quatro ainda estão desaparecidas", disse à AFP o porta-voz do governo local, Patli Muhamad.



Pelo menos oito vítimas fatais eram crianças, de acordo com equipes de resgate enviadas à ilha entre Bornéu e a península da Malásia.



Cerca de 3.000 moradores continuam deslocados e foram levados para abrigos, segundo as autoridades.



"Eles têm medo de voltar para casa porque há apagões totais em alguns lugares", acrescentou Muhamad.



As autoridades devem se reunir nesta quarta-feira para determinar se as operações de busca e resgate devem continuar.