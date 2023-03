A Ucrânia acusou nesta quarta-feira (15) a Rússia de querer "expandir" o conflito para outras partes, após o incidente no Mar Negro entre caças russos e um drone americano.



"O incidente com o drone americano MQ-9 Reaper provocado pela Rússia no Mar Negro é um sinal de (Vladimir) Putin de que está disposto a expandir a zona de conflito e envolver outras partes", afirmou no Twitter o secretário do Conselho de Segurança ucraniano, Oleksii Danilov.