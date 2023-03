Dinamarca cria fundo de ajuda de US$ 1 bilhão dólares para Ucrânia

A Dinamarca criará este ano um fundo de ajuda à Ucrânia de 7 bilhões de coroas (1 bilhão de dólares), anunciou o governo nesta quarta-feira (15), após um acordo entre quase todos os partidos no Parlamento.



"O governo concordou em estabelecer um fundo para a Ucrânia, com uma dotação total de quase 7 bilhões de coroas em 2023", afirmou o ministério das Finanças em um comunicado.



O projeto foi aprovado por 159 dos 179 deputados do Parlamento dinamarquês.



O fundo será financiado com uma flexibilização da política fiscal e uma realocação de parte da ajuda ao desenvolvimento, segundo o Executivo.



O novo fundo dinamarquês terá três elementos. O mais importante em termos de subsídios, o apoio militar à Ucrânia, terá 5,4 bilhões de coroas (780 milhões de dólares) em 2023.



O apoio às operações humanitárias e tarefas de reconstrução receberá 1,2 bilhão de coroas (170 milhões de dólares) e outras 400 milhões de coroas (US$ 57 milhões) serão destinados a iniciativas comerciais.



"Não podemos esperar que a última bala seja disparada", afirmou o ministro dinamarquês das Relações Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, ao apresentar o projeto.