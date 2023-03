Reino Unido tem dia de greve para exigir aumento de salários

Dezenas de milhares de trabalhadores, incluindo professores, condutores de metrô, médicos e funcionários públicos, estavam em greve nesta quarta-feira (15) no Reino Unido para exigir aumento salarial, no dia em que o governo conservador apresentará o orçamento.



Esta é uma das maiores jornadas de mobilização no país, que registra uma onda de protestos há quatro meses.



O Reino Unido enfrenta o aumento dos custos dos alimentos e da energia, com uma inflação acima de 10%.



Em Londres, o metrô estava praticamente paralisado devido à greve dos condutores.



Os médicos dos hospitais públicos estão mobilizados desde segunda-feira.



Funcionários públicos também participam no protesto.



Dezenas de milhares de trabalhadores são obrigados a pedir ajuda nos bancos de alimentos e outros "pulam refeições", denunciou Mark Serwotka, secretário-geral do PCS, o principal sindicato do setor público, em entrevista ao canal Skw News.



Um protesto foi programado para o bairro de Westminster, onde o governo apresentará o orçamento ao Parlamento.