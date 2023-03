EUA 'não respeita' regras do comércio internacional com plano anti-inflacionário, diz Borrell

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, considerou, nesta terça-feira (14), que a Inflation Reduction Act (IRA, na sigla em inglês), o plano dos Estados Unidos para estimular as energias limpas, "não respeita" as regras do comércio internacional "em muitas coisas".



"Com o IRA [grande programa americano sobre o clima e contra a inflação], os Estados Unidos lançaram uma das políticas mais protecionistas desde os anos 1930", criticou Borrell durante um debate sobre as relações transatlânticas no Parlamento Europeu.



"As soluções devem sempre respeitar as regras do comércio internacional e sempre defendemos isso e é claro que o que os Estados Unidos apresentaram em muitas coisas, não", lamentou.



"O sistema que os Estados Unidos têm buscado para combater a mudança climática, que são os subsídios massivos aos produtores de energia renovável, não é o mesmo que usamos até agora", afirmou.



A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, visitou Washington em 10 de março para se encontrar com o presidente Joe Biden. Durante a reunião, eles se comprometeram a evitar a concorrência prejudicial no setor de energias renováveis.



O Inflation Reduction Act (IRA) é um grande plano de ajuda à transição energética lançado por Joe Biden, que apoia resolutamente o "Made In America" (Feito nos EUA) com incentivos fiscais para a compra de veículos elétricos, entre outras medidas. Os industriais europeus temem as consequências que este programa pode ter na economia do Velho Continente.



Tanto Biden como Von der Leyen prometeram após a reunião "começar imediatamente a negociar um acordo específico sobre metais estratégicos" para a transição energética.



Questionado pelos deputados europeus sobre o acordo, Borrell disse que não sabe este seguirá em frente. "Há muito o que negociar", comentou.