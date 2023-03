EUA convoca embaixador russo após colisão de caça com drone americano

Os Estados Unidos convocaram, nesta terça-feira (14), o embaixador da Rússia em Washington, depois que um avião de combate russo se chocou com um drone americano sobre o Mar Negro, informou o Departamento de Estado.



"Vamos convocar o embaixador russo ao Departamento de Estado" em protesto contra este incidente, disse o porta-voz do departamento, Ned Price, aos jornalistas.



"Estamos em contato direto com os russos, mas uma vez a níveis superiores, para transmitir nossa forte objeção a esta interceptação insegura e pouco profissional, que provocou a queda do avião americano não tripulado", acrescentou.



O embaixador russo em Washington foi convocado ao Departamento de Estado na tarde desta terça e o embaixador americano em Moscou transmitiu um protesto por escrito, em uma mensagem dirigida ao Ministério das Relações Exteriores russo.



Price classificou o ocorrido com o equipamento americano de "clara violação do direito internacional".



A colisão acontece em um momento de alta tensão entre o Ocidente e Moscou por causa da invasão da Ucrânia pela Rússia, que completou um ano no final de fevereiro.



Nesta terça, um caça russo Su-27 se chocou com um drone americano de modelo Reaper sobre o Mar Negro, fazendo com que a aeronave não tripulada caísse.



A Casa Branca considerou o incidente um ato "temerário" por parte da Rússia, em meio a temores de uma escalada por causa do conflito na Ucrânia.