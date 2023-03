Sobe para 34 número de mortos em naufrágio de barco de migrantes em Madagascar

Pelo menos 34 migrantes morreram no último sábado (11) em um naufrágio próximo a Madagascar, quando tentavam alcançar a ilha francesa de Mayotte, no Oceano Índico, segundo um balanço comunicado por autoridades malgaxes nesta terça feira (13).



O barco, que transportava 70 pessoas, naufragou de frente para a costa do norte de Madagascar. O primeiro relatório das autoridades, divulgado ontem, dava conta de 21 mortos.



Os corpos recuperados nesta terça-feira pelas autoridades, incluindo os de três crianças, estão "em estado avançado de decomposição", informou à AFP Jean Edmond Randrianantenaina, diretor da Agência Portuária, Marítima e Fluvial (APMF)



Vinte e quatro pessoas foram resgatadas por pescadores e outras 23 fugiram depois do naufrágio, antes da chegada das autoridades.



Uma investigação foi aberta e um um aviso de busca foi ativado contra um homem e uma mulher, oriundos de Madagascar, acusados de serem os passadores.



Naufrágios de pequenas embarcações motorizadas de pesca usadas por contrabandistas acontecem com frequência na rota marítima de Madagascar em direção a Mayotte, que faz parte do arquipélago das Comores. Muitos migrantes africanos tentam chegar anualmente à ilha, cuja metade da população é estrangeira.