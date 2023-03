Putin receberá Assad em Moscou na quarta-feira

O presidente russo, Vladimir Putin, se encontrará no Kremlin com o líder sírio, Bashar al-Assad, nesta quarta-feira (15), informou a Presidência russa em um comunicado.



"Na reunião serão abordadas questões de atualidade relativas ao desenvolvimento da cooperação russo-síria nos âmbitos político, econômico, comercial e humanitário, assim como as perspectivas de um regulamento coordenado da situação na Síria e seu entorno", divulgou o Kremlin.



Assad chegou nesta terça-feira à noite ao aeroporto internacional de Vnukovo em Moscou "para uma visita oficial durante a qual se reunirá com o presidente russo, Vladimir Putin", disse a Presidência síria em um comunicado.



A última visita pública do presidente sírio a Moscou foi em setembro de 2021, quando manteve conversas com Putin.



O diário pró-governo Al-Watan informou, nesta terça, que se espera que os dois presidentes discutam, entre outras coisas, a "normalização" das relações entre Síria e Turquia, nas quais a Rússia desempenha papel de mediador.



As relações estão rompidas desde o início da guerra na Síria em 2011, quando a Turquia se colocou ao lado dos grupos rebeldes opositores a Damasco.



A Rússia, principal aliada da Síria, prestou apoio militar decisivo ao exército do país no conflito.