Incêndios arrasam 6.000 hectares no norte da Argentina

Cerca de 6.000 hectares de floresta foram queimados em incêndios que começaram no fim de semana na província de Corrientes, no norte da Argentina, informou o Comando Operacional de Emergências (COE) provincial nesta terça-feira (14).



Pelo menos três focos permanecem ativos, dois foram extintos e outros dois estão sob controle, acrescentou o COE.



Desde o início do ano, os incêndios florestais afetaram mais de 100.000 hectares na província, de acordo com um balanço do Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária (INTA).



Na localidade de Ituzaingó, no norte da província, bombeiros e efetivos da Defesa Civil conseguiram conter o foco principal, uma frente de fogo de dez quilômetros que começou na tarde de domingo ajudada pelas temperaturas extremas que atingem o centro e o norte da Argentina neste verão, que registra calor e seca recordes.



"Era um foco muito grande que exigiu muitas horas de trabalho e recursos", disse Bruno Lovinson, responsável do COE e subdiretor de Defesa Civil, à emissora Radio Dos.



As mudanças de vento e as condições do terreno dificultam os trabalhos dos quase 180 brigadistas que trabalham no local.



"Depois do controle, faz-se a guarda das cinzas. O trabalho será árduo até que o foco esteja controlado em sua totalidade", disse Lovinson.



Na segunda-feira, o vento voltou a avivar as chamas em uma parte da frente que parecia estar controlada.



"Os ventos de 25 a 30 dificultam o controle do fogo, por isso dois aviões-hidrante também estão no local para reforçar a luta" contra as chamas, informou o governador de Corrientes, Gustavo Valdés, no Twitter.



Até agora, não há informações sobre feridos. O fogo afeta áreas de floresta e pântano, sem se estender para lugares povoados. Espera-se que as chuvas anunciadas para a desta terça aliviem a situação.



Os focos se encontram próximos de zonas de pantanosas em Esteros del Iberá, onde há uma área de proteção ambiental.



Em 2022, os incêndios florestais em Corrientes queimaram mais de um milhão de hectares, segundo números oficiais.