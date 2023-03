Lituânia classifica grupo paramilitar russo Wagner como 'organização terrorista'

A Lituânia classificou, nesta terça-feira (14), o grupo paramilitar russo Wagner como uma "organização terrorista" por sua ação na Ucrânia, onde luta ao lado do exército de Moscou.



O Parlamento da Lituânia aprovou uma resolução que afirma que "Wagner é uma organização terrorista" e convocou outros países a fazerem o mesmo.



O texto detalha que o grupo "cometeu crimes sistemáticos e graves de agressão, que são equiparados ao terrorismo, como o assassinato e a tortura da população civil da Ucrânia, o bombardeio de prédios residenciais e outros objetos civis".



O chefe do gabinete presidencial ucraniano, Andri Yermak, agradeceu no Twitter ao Parlamento "por aprovar uma resolução que designa Wagner como uma organização terrorista", reforçando o pedido para que outras nações também se posicionem.



A legisladora lituana Laurinas Kasciunas disse à AFP que seu país é o segundo a publicar tal declaração, depois da Estônia.