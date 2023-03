Defesa de Bakhmut é 'chave' para 'estabilidade do front' no leste, diz Ucrânia

A defesa de Bakhmut é "chave" para manter "a estabilidade do front" no leste, afirmou nesta terça-feira (14) o comandante-em-chefe das forças armadas ucranianas, enquanto os ferrenhos combates por essa cidade continuam.



"A operação defensiva é de importância estratégica primordial para dissuadir o inimigo", indicou Valeri Zalujni no Telegram, citado pelo seu serviço de imprensa.



"É a chave da estabilidade da defesa de todo o front", insistiu, ecoando recentes declarações similares do presidente Volodimir Zelensky, que considera que a perda de Bakhmut poderia permitir aos russos atacar e apoderar-se de outras grandes cidades próximas.



Nesta terça, após uma reunião entre Zelensky e os principais responsáveis do seu exército, a presidência ucraniana assegurou em comunicado que "todos os membros do Estado-Maior" tinham expressado "uma posição comum relativa à continuação da manutenção e defesa da cidade de Bakhmut".



A decisão de manter o controle da cidade a todo custo ocorre em um momento em que a situação no terreno está cada vez mais complicada para as forças ucranianas.



Na segunda-feira, o comandante das tropas terrestres ucranianas, Oleksandr Sirski, informou que estavam em curso "combates intensos" com as forças russas no centro de Bakhmut, cidade hoje totalmente devastada.



O chefe dos separatistas pró-russos de Donetsk, Denis Pushilin, citado pelas agências de imprensa russas, confirmou nesta terça que "são travados combates ferozes (...) literalmente por cada metro de Bakhmut".