Fontes militares ocidentais reportam 'incidente' no mar Negro com drone Reaper

Um "incidente" envolvendo um drone Reaper de fabricação americana, mas de nacionalidade desconhecida, ocorreu no Mar Negro - disseram duas fontes militares ocidentais à AFP nesta terça-feira (14).



"Alguma coisa aconteceu, mas não temos confirmação de que o drone tenha sido derrubado. Há uma investigação em curso", informou uma das fontes.



O Mar Negro é uma área sob forte vigilância da Otan desde o início da guerra na Ucrânia. Seu céu costuma ser palco de interações entre drones e aeronaves dos países dessa aliança militar e das Forças Armadas russas.



"É possível que os canais diplomáticos amenizem o ocorrido", dada a situação altamente inflamável com a Rússia, comentou esta fonte militar.



Fabricado pela empresa americana General Atomics, o drone Reaper é uma aeronave pilotada remotamente, do tipo MALE, ou seja, de média altitude e longo alcance.



O aparelho está equipado com sensores ultramodernos para poder realizar operações de vigilância a uma velocidade de cruzeiro de



Com uma envergadura de 20 metros, tem uma autonomia de mais de 24 horas de voo. Pode carregar vários tipos de armas, como bombas guiadas por laser, ou por GPS, ou mísseis Hellfire. A tripulação em terra é composta por quatro pessoas.



Além dos Estados Unidos, vários exércitos europeus contam com drones Reaper, incluindo Reino Unido, Itália, França e Espanha.