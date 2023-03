Justiça alemã valida proteção às atividades da petrolífera russa Rosneft

A Justiça alemã rejeitou, nesta terça-feira (14), o recurso da petrolífera russa Rosneft contra o Estado alemão, após a colocação de suas atividades sob tutela, uma medida decidida em setembro do ano passado.



"O recurso da Rosneft é indeferido", porque a decisão do governo de Olaf Scholz foi "de acordo com as exigências da Lei", decidiu o tribunal administrativo de Leipzig.



As subsidiárias da Rosneft na Alemanha, que respondem por 12% da capacidade de refino de petróleo do país, foram colocadas sob "tutela" no início de setembro.



O objetivo era garantir a "segurança do abastecimento" para a Alemanha, enquanto Berlim havia prometido acabar com as importações de petróleo da Rússia em 1º de janeiro de 2023.



O grupo russo contestou esta decisão e disse estar disposto a abastecer suas refinarias alemãs com outros fornecedores de petróleo que não a Rússia.



O governo argumentou que a Rosneft é uma empresa estatal russa, que nunca teria investido para substituir o petróleo russo, o que justificaria a tutela.



Esse raciocínio foi compartilhado pelo tribunal.



