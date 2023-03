Zuckerberg anuncia corte de mais 10.000 postos de trabalho na Meta

A Meta, empresa proprietária das redes sociais Facebook e Instagram, vai cortar mais 10 mil postos de trabalho, após uma primeira onda de 11 mil demissões no início de novembro - anunciou o CEO do grupo, Mark Zuckerberg, nesta terça-feira (14).



A gigante da tecnologia com sede em Menlo Park, na Califórnia, também eliminará de seu organograma 5.000 postos atualmente vagos, para os quais não haverá contratação, acrescentou Zuckerberg, em um comunicado.



A lista de demitidos será divulgada no final de abril e o plano de reestruturação será executado até o final do ano.



Com estas duas ondas de demissão, a Meta terá reduzido sua equipe em 24%.



Esta é uma virada na política da empresa, já que nos seus quase 20 anos de existência o grupo não havia lançado nenhum plano de demissão.



Para Zuckerberg, a decisão é justificada pela necessidade de "tornar a (Meta) uma empresa de tecnologia melhor" e "melhorar os resultados financeiros em um ambiente difícil, para conseguir realizar nossa visão de longo prazo".



O cofundador do Facebook e líder visível da rede social alertou em fevereiro que 2023 deve ser "o ano da eficiência" para a Meta.



Além de cortar empregos, a empresa vai desacelerar o ritmo de contratações, acrescentou Zuckerberg, que também planeja "cancelar projetos não prioritários".



O grupo anunciou previamente uma pausa nas contratações até o final de março de 2023.



Após apresentar um crescimento fora do comum desde a sua criação, o Facebook - que se tornou Meta no final de 2021 - sofre desde o ano passado com a queda na publicidade online.



O movimento é acentuado pela mudança no sistema operacional do iPhone (iOS), que não permite mais que a plataforma colete tantos dados sobre seus usuários quanto antes.



Além disso, o Facebook e Instagram enfrentam uma concorrência em ascensão, especialmente da plataforma de vídeo TikTok, que está reduzindo sua participação no mercado.



Como toda a indústria de tecnologia, a Meta sofre com a alta dos juros, o que penaliza um setor que precisa de caixa para financiar seu desenvolvimento.



O faturamento da Meta foi para US$ 116,6 bilhões em 2022, uma queda de 1%.