A Meta, empresa proprietária das redes sociais Facebook e Instagram, vai cortar mais 10 mil postos de trabalho, após uma primeira onda de 11 mil demissões no início de novembro - anunciou o CEO do grupo, Mark Zuckerberg, nesta terça-feira (14).



A gigante tecnológica com sede em Menlo Park, na Califórnia, também eliminará de seu organograma 5.000 postos atualmente vagos, para os quais não haverá contratação, acrescentou Zuckerberg, em um comunicado.