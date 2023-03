Governo sueco vê probabilidade de adesão da Finlândia à Otan antes da Suécia

O primeiro-ministro sueco reconheceu nesta terça-feira (14) que a probabilidade de a Finlândia ingressar na Otan antes da Suécia aumentou, especialmente devido às objeções da Turquia a Estocolmo.



"A probabilidade de isso acontecer em ritmos diferentes aumentou", disse o líder do governo conservador, Ulf Kristersson, em coletiva de imprensa.



"Está claro que nas últimas semanas o lado turco indicou que está pronto para a Finlândia, mas não para a Suécia", disse.



Candidatos por um ano como resultado direto da invasão russa da Ucrânia, Suécia e Finlândia ainda esperam se tornar membros da aliança antes da próxima cúpula da Otan em Vilnius, em julho.



O caminho está livre para Helsinque, enquanto a Turquia continua a vetar Estocolmo, apesar das negociações terem sido retomadas em Bruxelas na semana passada.



O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, mencionou pela primeira vez a possibilidade de uma adesão em duas etapas em meados de fevereiro.



Os 30 membros atuais da Otan devem ratificar no Parlamento a adesão da Suécia e da Finlândia, que por muito tempo foram neutras e depois não alinhadas.



Apenas a Turquia e a Hungria devem dar o sinal verde. Ancara mencionou publicamente a possibilidade de dividir sua ratificação para os dois países, dando seu acordo apenas para Helsinque.



A Suécia está confiante de que seu caminho para a Otan será claro após as eleições na Turquia, onde a oposição apresenta um candidato unido contra Erdogan.