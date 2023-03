Taiwan apresenta seu primeiro drone de ataque portátil

Taiwan revelou seu primeiro drone de ataque portátil nesta terça-feira (14), um modelo semelhante ao americano que está sendo usado na guerra da Ucrânia contra a Rússia, enquanto a China intensifica sua pressão militar na ilha.



O drone armado de uso único foi apresentado pelo Instituto Nacional Chung-Shan de Ciência e Tecnologia e foi projetado para ser carregado em uma mochila. Tem a capacidade de permanecer no ar por 15 minutos.



"Por ser leve e portátil, é como uma grande granada que voa", disse Chi Li-pin, chefe da divisão de Pesquisa de Sistemas Aeronáuticos do instituto.



O aparelho é semelhante ao Switchblade 300, fabricado nos Estados Unidos, usado por soldados ucranianos. "É eficaz para atacar alvos próximos às nossas costas", acrescentou Chi, observando que sua capacidade máxima de voo é de 10 quilômetros.



Os 23,5 milhões de habitantes de Taiwan vivem sob constante ameaça de invasão da China, que considera a ilha de governo democrático como parte de seu território e prometeu tomá-la um dia, mesmo que pela força.



As ameaças de Pequim se intensificaram nos últimos anos sob o presidente Xi Jinping.



Taiwan também está desenvolvendo a próxima geração de drones de ataque, disse Chi, incluindo versões que podem ser usadas para ataques a distâncias maiores.