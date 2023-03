Bombardeio no leste da Ucrânia deixa um morto e três feridos

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas em um bombardeio nesta terça-feira (14) no centro de Kramatorsk, leste da Ucrânia, afirmou o presidente Volodimir Zelensky.



Seis prédios residenciais foram atingidos e as operações de resgate prosseguem, afirmou o presidente no Facebook.



A prefeitura de Kramatorsk anunciou um balanço de 25 edifícios com danos.



"O Estado do mal continua fazendo a guerra contra a população civil, mas será punido por estes assassinatos", declarou o presidente ucraniano em uma referência à Rússia.



Kramatorsk, cidade que tinha 150.000 habitantes antes da ofensiva russa, que começou em fevereiro do ano passado, fica nas proximidades de Bakhmut, epicentro dos combates há vários meses.



Bombardeada com frequência pelo exército russo, Kramatorsk tem o papel de centro regional desde a ocupação de Donetsk em 2014 pelas forças russas e pró-Moscou.



No dia 1º de fevereiro, um bombardeio na cidade deixou três mortos.



Em abril de 2022, um míssil russo atingiu a estação de Kramatorsk e matou quase 60 civis que tentavam fugir da região.



A Rússia reivindicou a região de Donetsk como seu território depois de organizar os polêmicos referendos de anexação.