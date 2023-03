Atentado suicida deixa cinco mortos na Somália

Ao menos cinco pessoas morreram e 11 ficaram feridas, incluindo um governador regional, nesta terça-feira (14) em um ataque suicida no sul da Somália, informou a polícia local.



Um veículo repleto de explosivos avançou contra um albergue com funcionários do governo em Bardera, 450 km ao oeste da capital Mogadíscio, informou Hussein Adan, comandante da polícia da região.



"A explosão destruiu a maior parte do edifício e cinco guardas morreram", afirmou Adan.



Onze pessoas, incluindo o governador Ahmed Bulle Gared, ficaram feridas.



Até o momento, nenhum grupo reivindicou a autoria do atentado.



Mohamud Saney, testemunha do ataque, disse que nunca ouviu "algo tão forte como esta explosão".



"Sacudiu o chão como um terremoto", disse.



O ano de 2022 foi o mais violento para os civis na Somália desde 2017, em grande parte devido ao aumento dos ataques do grupo extremista Al Shabab, segundo a ONU.



Apesar de ter sido expulso de Mogadíscio e de outros grandes centros urbanos há mais de uma década, o grupo mantém sua força nas áreas rurais do centro e norte da Somália.