Medo da guerra na Ucrânia estimula populistas no leste europeu

A invasão russa da Ucrânia deu aos populistas do leste europeu uma arma poderosa: o medo da guerra. Sem solução para o conflito no horizonte próximo, alguns políticos aproveitam a ansiedade que isso provoca para sugerir que apoiar a Ucrânia pode levar seus países à guerra.



De Praga a Sófia, o discurso político é dominado por falsas alegações de que os governos esperam restabelecer o recrutamento, anunciar mobilização geral ou "mandar seus filhos para o triturador de carne".



"O medo é uma emoção primária e a política do medo é a tática mais antiga conhecida", disse Jiri Priban, professor de direito da Universidade de Cardiff. "Ele faz parte de todas as campanhas políticas", enfatizou.



O alarmismo já parece estar em ação na Eslováquia, onde muitos homens recusam formalmente o serviço militar por motivos morais ou religiosos.



Se antes da guerra, a Eslováquia, membro da Otan e fronteira com a Ucrânia, registrava cerca de 1.500 objetores de consciência anualmente, esse número subiu para mais de 40.000 no ano passado, segundo o Ministério da Defesa.



O vento de pânico entre os jovens eslovacos foi provocado, pelo menos em parte, pelo ex-primeiro-ministro Robert Fico, que está conduzindo uma campanha eleitoral baseada em críticas à Otan, aos Estados Unidos e aos "fascistas ucranianos".



Fico diz que o conflito "não nos diz respeito" porque é "uma guerra entre os Estados Unidos e a Rússia".



Retomando a propaganda pró-Kremlin, ele chamou o apoio da UE à Ucrânia de "missão suicida" e acusou o governo eslovaco de ser um lacaio dos Estados Unidos que não hesitaria em "enviar seus filhos para o front".



- "Assustar" -



A tática do medo parece estar dando resultado: o partido de Fico, o Smer, lidera ou aparece em segundo lugar nas pesquisas antes das eleições legislativas de setembro.



"A Eslováquia é extremamente vulnerável à desinformação e os russos encontraram um terreno muito fértil lá para sua propaganda", disse Michal Vasecka, membro do Aspen e sociólogo da Escola Internacional de Artes Liberais em Bratislava.



"Quando as pessoas ouvem repetidamente que seu governo é um agente dos Estados Unidos, elas começam a pensar: 'Por que nossos filhos deveriam defender os interesses americanos?'", afirmou.



Falsos argumentos sobre a guerra também dominaram as recentes eleições presidenciais na vizinha República Tcheca e continuam a atormentar o novo presidente, Petr Pavel.



Embora esse general aposentado da Otan tenha vencido a eleição de 28 de janeiro, ele continua sendo alvo de uma campanha de desinformação que o retrata como um defensor da guerra e que estaria pronto para atirar.



As verificações feitas pela AFP desmentiram falsas declarações segundo as quais Pavel teria pedido o envio de soldados tchecos para lutar na Ucrânia, seria a favor de seu país declarar guerra à Rússia ou apoiaria a ideia de alistamento militar obrigatório para pessoas nascidas após 2003 .



- "Medo existencial" -



Assustar os cidadãos com a guerra tornou-se comum em outras partes do leste europeu.



Na Bulgária, o partido ultranacionalista pró-Rússia Vazrazhdane (Renascimento) organizou manifestações contra o governo e alertou os eleitores sobre o risco de se tornarem "bucha de canhão".



O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, comparou a Ucrânia ao Afeganistão e seu governo é abertamente pró-Rússia.



Paradoxalmente, a política do medo da guerra tem pouco sucesso nos distritos eleitorais da Polônia e das repúblicas bálticas, onde o perigo de uma agressão militar russa parece mais real.



A experiência histórica negativa comum com a Rússia imunizou suas populações contra a propaganda pró-Kremlin, considera o professor Jiri Priban.



"Existe um medo existencial real nos países bálticos, mas isso reforça seu apoio à Ucrânia", concluiu o professor da Universidade de Cardiff.