EUA, Reino Unido e Austrália adotam caminho 'perigoso' com acordo de submarinos, afirma China

O governo da China advertiu nesta terça-feira (14) que Austrália, Estados Unidos e Reino Unido transitam por um "caminho equivocado e perigoso" com o anúncio de um acordo sobre submarinos de propulsão nuclear.



"A última declaração conjunta dos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália demonstra que os três países transitam cada vez mais por um caminho equivocado e perigoso, pensando em seus próprios interesses e menosprezando a preocupação da comunidade internacional", declarou o porta-voz da diplomacia chinesa, Wang Wenbin.



Os três aliados ocidentais estabeleceram há 18 meses a aliança de segurança conhecida pela sigla em inglês AUKUS.



A Austrália anunciou na segunda-feira a compra de até cinco submarinos americanos de propulsão nuclear e que depois construirá um modelo novo com tecnologia americana e britânica, parte de um plano ambicioso para fortalecer a posição ocidental na região Ásia-Pacífico diante da crescente presença da China.



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, destacou que a Austrália não receberá armas nucleares.



Os submarinos de propulsão nuclear, no entanto, colocam a Austrália em um grupo exclusivo e na vanguarda dos esforços liderados por Washington para impedir a expansão militar chinesa.



Wang acusou nesta terça-feira os países do grupo AUKUS de incitar uma corrida armamentista e afirmou que o acordo de segurança é "um caso típico de mentalidade da Guerra Fria".



A venda de submarinos "constitui um risco severo de proliferação nuclear e viola os objetivos do Tratado de Não Proliferação", declarou Wang em entrevista coletiva.