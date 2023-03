Violentos combates pelo controle do centro da cidade ucraniana de Bakhmut

O exército ucraniano informou nesta segunda-feira (13) que há "combates ferozes" contra as forças russas pelo controle do centro da cidade de Bakhmut, no leste da Ucrânia, o que foi confirmado pelo grupo paramilitar russo Wagner.



"As unidades de ataque de Wagner atacam de várias direções" para "avançar em direção aos bairros centrais", disse o exército ucraniano em coletiva de imprensa.



"Nossos defensores estão infligindo perdas significativas ao inimigo em combates ferozes", acrescentou.



A cidade de Bakhmut, que tinha 70.000 habitantes antes do início da invasão russa em fevereiro de 2022, é há meses o epicentro dos combates na frente leste.



A cidade se tornou um símbolo tanto para a Ucrânia quanto para a Rússia, que sofreram grandes perdas nessa batalha, embora observadores digam que sua importância estratégica é limitada.



O chefe do grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, admitiu que seus combatentes encontram resistência no centro da cidade.



"A situação em Bakhmut é difícil, muito difícil. O inimigo está lutando por cada metro", disse ele em mensagem nas redes sociais.



"Quanto mais perto estivermos do centro da cidade, mais difícil será o combate e mais artilharia haverá... Os ucranianos estão lançando infinitas reservas (no combate)", acrescentou.



Kiev garantiu que sua estratégia na defesa de Bakhmut é, acima de tudo, "ganhar tempo", acumular reservas e poder lançar uma contraofensiva em breve.



Nas últimas semanas, os russos vêm ganhando terreno em torno de Bakhmut para tentar cercá-la. A captura da cidade daria a Moscou uma vitória militar, depois de meses de derrotas no terreno.



- Prorrogação para exportar grãos -



A invasão russa da Ucrânia não se traduziu somente em combates, mas também em um bloqueio dos portos ucranianos por navios de guerra russos, até a assinatura em julho de um acordo.



O pacto foi assinado entre Kiev e Moscou com mediação da Turquia e da ONU, e contribuiu para aliviar a crise alimentar mundial provocada pelo conflito.



O acordo foi renovado em novembro do ano passado por 120 dias e irá expirar em 18 de março.



Em uma reunião na sede da ONU, em Genebra, a Rússia propôs a prorrogação do acordo, mas por apenas 60 dias.



"A parte russa (...) não se opõe a uma nova prorrogação da 'iniciativa do Mar Negro' depois da expiração de seu segundo mandato em 18 de março, mas somente por 60 dias", declarou o vice-chanceler russo, Serguei Vershinin.



O Kremlin cercou de incertezas seu aval para uma prorrogação do acordo, argumentando que o pacto relativo às exportações russas, em particular de fertilizantes, não foi respeitado.



"A postura futura (da Rússia) dependerá dos avanços tangíveis na normalização de nossas exportações agrícolas", disse Verhinin.



Para a Ucrânia, este novo prazo apresentado pela Rússia "contradiz" o acordo inicial.



- Aumento da demanda de armas -



De acordo com um relatório do Instituto Internacional de Estudos para a Paz de Estocolmo (SIPRI) publicado nesta segunda-feira, a invasão russa da Ucrânia e o fornecimento maciço de equipamentos para Kiev quase dobraram as importações de armas para a Europa em 2022.



"A invasão realmente causou um aumento significativo na demanda por armas na Europa, que ainda não mostrou todo o seu potencial e provavelmente levará a novos aumentos nas importações", disse à AFP Pieter Wezeman, coautor deste relatório anual.



O ataque russo também trouxe consequências "devastadoras" para crianças em orfanatos ucranianos, com milhares delas sendo transferidas para territórios ocupados ou para a Rússia, alertou a ONG Human Rights Watch (HRW) nesta segunda-feira.



Desde o início da invasão, mais de 4.500 jovens ucranianos que estavam em orfanatos ou famílias adotivas "foram deslocados para o exterior", segundo a ONG.



Segundo o New York Times, o Tribunal Penal Internacional (TPI) abrirá dois procedimentos contra autoridades russas, um deles em relação ao suposto sequestro de crianças ucranianas, que foram enviadas para adoção ou para campos de reeducação.