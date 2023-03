Rússia aceita prorrogar acordo de exportação de grãos ucranianos por 60 dias

A Rússia é a favor de estender o acordo de exportação de grãos ucranianos através do Mar Negro, mas apenas por 60 dias, e não 120, como foi o caso anteriormente - informou o vice-ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Vershinin, após negociações na ONU.



"O lado russo (...) não se opõe a uma nova prorrogação da 'Iniciativa do Mar Negro' depois que expirar seu segundo mandato em 18 de março, mas apenas por 60 dias", afirmou o vice-chanceler, em uma declaração por escrito enviada para a imprensa.



A Ucrânia afirmou que o prazo oferecido pela Rússia "contradiz" o acordo inicial, e pediu que ONU e Turquia se posicionem como mediadores da iniciativa.



A invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022 resultou em um bloqueio dos portos ucranianos do Mar Negro por navios de guerra russos, até a assinatura de um acordo em julho.



O acordo sobre as exportações de grãos dos portos ucranianos foi firmado em 22 de julho entre Kiev e Moscou, tendo mediação da Turquia. O pacto contribuiu para aliviar a crise alimentar mundial provocada pela invasão russa na Ucrânia.



O acordo foi renovado após 120 dias, em novembro, e deve expirar em 18 de março.



De acordo com a ONU, que supervisionou as negociações, o acordo permitiu a exportação de mais de 24 milhões de toneladas de grãos até o momento. A China é a principal destinatária das exportações protegidas pelo pacto, seguida de Espanha e Turquia.



O Kremlin criticou, no entanto, que partes do acordo que deveriam autorizar a exportação de fertilizantes e produtos agrícolas sem sanções internacionais não foram totalmente respeitadas.



Nesse sentido, Vershinin disse na segunda-feira que a "postura futura [da Rússia] dependerá de progressos tangíveis na normalização de nossas exportações agrícolas".



A questão desses avanços "inclui pagamentos bancários, logística de transportes, seguros, o 'descongelamento' das atividades financeiras e fornecimento de amônia através do gasoduto Tolyatti-Odessa", acrescentou.



O secretário-geral da ONU, António Guterres, citado em nota, garantiu nesta segunda-feira que as Nações Unidas continuam "plenamente comprometidas com a Iniciativa de cereais do Mar Negro, assim como com os esforços para facilitar a exportação de alimentos e fertilizantes russos".



Na reunião em Genebra também estiveram presentes Martin Griffiths, responsável pelos Assuntos Humanitários da ONU, e Rebeca Grynspan, secretária-geral da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad).