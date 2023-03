Austrália comprará até 5 submarinos americanos de propulsão nuclear

A Austrália irá comprar três submarinos de propulsão nuclear americanos com uma opção de compra para outros dois, anunciou nesta segunda-feira (13) o assessor de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan.



Estes submarinos fazem parte da nova aliança militar AUKUS, integrada por Estados Unidos, Austrália e Reino Unido, afirmou Sullivan aos jornalistas a bordo do Air Force One.



O presidente americano Joe Biden, o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, e o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, se reúnem nesta segunda em uma base naval de San Diego para formalizar o projeto.



O programa será desenvolvido em três fases.



Em uma primeira etapa, a Austrália se familiarizará com os submarinos de propulsão nuclear, já que não possui tecnologia nuclear, militar ou civil. Isso será feito através do "treinamento" de marinheiros, engenheiros e técnicos, disse Sullivan.



O objetivo, acrescentou, é "implementar" submarinos americanos e britânicos na Austrália ao longo desta década.



Em uma segunda fase, a Austrália irá comprar três submarinos americanos de propulsão nuclear do tipo "Virginia", com opção para adquirir outros dois. Os submarinos serão entregues a partir de 2030.



Finalmente, em uma terceira fase, Estados Unidos, Austrália e Reino Unido unirão forças para uma nova geração de submarinos, denominados SSN-AUKUS, anunciou o assessor de Segurança Nacional da Casa Branca.



Estes dispositivos, de propulsão nuclear e com armas convencionais, requerem "investimentos importantes" nos três países, disse.



Os submarinos de propulsão nuclear são difíceis de detectar, podem se deslocar por grandes distâncias durante longos períodos de tempo e transportar sofisticados mísseis de cruzeiro.